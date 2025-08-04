Глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що потрібно підняти ціну продовження російської агресії, якщо Росія не захоче закінчити війну. За його словами, варто все більше тиснути на Москву, щоб примусити її до миру.

Зокрема, посилити санкції проти країни-агресорки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Що сказав Сибіга про тиск на Росію?

Після розмови Сибіги з главою польського МЗС Радославом Сікорським кореспондент видання запитав українського політика, які кроки мають здійснити США та західні союзники, якщо Росія не відреагує на ультиматум і не закінчить війну до 8 серпня.

На це Сибіга відповів, що потрібен подальший тиск та рішучі кроки, щоб змусити Путіна і Росію до миру. Він зазначив, що Україна вітає ці рішучі кроки американської сторони, особисто президента Трампа, оскільки вони спрямовані на наближення справедливого миру.

Я вважаю, що зараз ми перебуваємо у (відповідному – 24 Канал) моменті для максимальної мобілізації всіх дипломатичних зусиль заради підтримки мирного процесу,

– сказав Сибіга.

А також додав, що Україні потрібне лідерство і широка залученість США, адже це одна з ключових запорук того, що війну вдасться завершити цього року.

Міністр закордонних справ України наголосив на важливості синхронізації санкцій. За його словами, затверджений в Європейському Союзі 18-й пакет санкцій є дуже комплексним і потужним, тому важливо, щоб він був синхронізований з американським пакетом.

Сибіга зазначив, що Україна синхронізувала свій 18-й санкційний пакет і ці санкції повинні мати руйнівний характер, щоб зламати хребет російській економіці й позбавити Росію змоги фінансувати свою військову машину.

Окрім цього, основне джерело постачання доходів для російського бюджету – це експорт енергоносіїв, зокрема, нафти. Тому дуже важливо, щоб ті країни, які на сьогодні найбільше купують нафти в Росії, теж відчули наслідки та припинили заробляти на торгівлі російською нафтою.

За словами глави МЗС, зараз із партнерами дуже детально і предметно Україна працює над тим, щоб можна було накласти санкції на конкретних суб'єктів підприємницької діяльності й конкретні країни, які заробляють на цій нафті.

Сибіга зазначив, що Варшава наразі головує в Раді країн Балтійського моря, а 70% "тіньового флоту", яким експортується російська нафта, проходять шляхами саме в цьому морі.

Він розповів, що розмовляв з Сікорським про те, щоб завдяки припиненню шляхів "тіньового флоту" у Балтійському морі можна було зупинити експорт російської нафти.

Глава МЗС додав, що польська сторона абсолютно поділяє підхід, що безпека України – це польська безпека, і взагалі, що безпека України, безпека Європи й трансатлантична безпека – це неподільні речі, тому зростання викликів і ризиків змушує країни тісніше взаємодіяти, аби спільно їм протистояти.