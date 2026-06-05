Сибіга відповів, чи будуть пускати росіян в Україну після війни

Наразі на в'їзд росіян до України діють певні обмеження. Країна планує їх зберегти й після завершення війни.

Про це 5 червня заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з міністром закордонних справ та європейських питань Словаччини Юраєм Бланаром.

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Для громадян Росії діятимуть обмеження

Журналісти поцікавились у міністра, чи працює країна зараз над запобіжниками, щоб після завершення бойових дій в Україну масово не їхали мігранти з Росії.

Для нас Росія – це ворожа країна, це країна-агресор. У нас неможливо в'їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. Тому такої загрози поки що я не бачу,

– сказав Сибіга.

Глава українського МЗС уточнив, що, безумовно, для громадян Росії застосовуватимуть "особливі обмежувальні процедури, і зараз вони застосовані щодо відвідування України".

Раніше повідомлялось, що 11 європейських держав звернулись до Єврокомісії із закликом посилити візові обмеження для росіян. Серед них Польща, Швеція, Чехія та інші країни, зокрема Норвегія та Ісландія, які не входять до Євросоюзу.

В оприлюдненому зверненні міністри висловлювали занепокоєність через збільшення кількості російських туристів в країни ЄС на тлі агресії проти України.

А у 2025 році у ЄС громадянам Росії видали на 10% більше шенгенських віз попри санкції та політику ізоляції Росії.