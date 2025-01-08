На тлі заяв Трампа: Сибіга різко висловився щодо "безпекових занепокоєнь" Росії

Риторика Трампа останнім часом зводиться до того, що у Росії таки є певні "причини" воювати з Україною. Голова МЗС України Андрій Сибіга відреагував на такі заяви та нагадав про принцип "мир через силу".

Сибіга відреагував на виправдання війни Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

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Як Сибіга відреагував на риторику Трампа

Сибіга підкреслив, що існування українського народу не є російським "безпековим занепокоєнням".

Право українського народу на існування не є російським "безпековим занепокоєнням". Право України на визначення власного майбутнього не є російським "безпековим занепокоєнням". Це сама Росія є найбільшим безпековим занепокоєнням для світу,

– заявив Сибіга.

Росія вбиває українських цивільних, руйнує вщент міста, викрадає українських дітей, даючи їм нові імена. Російський "мир", зазначає Сибіга, – це фільтраційні табори, розстрільні списки, насильницька русифікація та асиміляція.

Він каже, що Україна ніколи на такий мир не погодиться. Мирний план України полягає в тому, щоб Росія забиралась геть з України і залишила нас у спокої.

"Союзники мають змають підвищити ціну війни для агресора та змусити Москву прийняти справедливий мир на основі принципу "мир завдяки силі"", – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.