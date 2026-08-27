"Це тероризм": Сибіга розповів, що Росія атакувала порти, сховища зерна та енергетику

У ніч на 27 серпня Росія завдала чергового масштабного удару по території України. Країна-терористка випустила балістичні та гіперзвукові ракети, а також 258 ударних безпілотників, цілячись у порти, зерносховища та об'єкти енергетики.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що ці дії є прямим проявом державного тероризму.

Що сказав Сибіга про атаку

Українська протиповітряна оборона зуміла знешкодити 233 ворожі цілі, однак атака завдала шкоди критично важливим об'єктам. Окрім того, під час повітряного нальоту 5 російських дронів залетіли у повітряний простір Молдови.

Глава МЗС зауважив, що знищення зернових терміналів і портових потужностей створює загрозу продовольчій безпеці для близько 400 мільйонів людей у всьому світі. Адже 1 гектар українських сільськогосподарських угідь забезпечує продовольством 18 людей у світі.

Це державний тероризм. Він не демонструє сили – він демонструє безпорадність. Путін не може і не зможе досягти нічого на полі бою. Натомість він робить ставку на тероризування наших міст, портів і критичної інфраструктури. Довести марність його терору означатиме наблизити завершення цієї війни,

– написав дипломат.

Сибіга закликав міжнародну спільноту до негайних дій, зокрема створення додаткових торговельних маршрутів, виділення квот та надання обладнання для зберігання збіжжя.

Окрім продовольчого треку, ключовим пріоритетом залишається підготовка до зимового періоду. Україна розраховує на нові пакети допомоги, що включатимуть системи протиповітряної оборони, генератори, обладнання для енергомереж та імпорт енергоносіїв.

Нагадаємо, що загалом Росія випустила 258 ударних БпЛА, також застосувала 2 протикорабельні ракети "Онікс" та балістику.

Вдалося знешкодити протикорабельну ракету "Онікс", 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 3 боєприпаси "Бандероль" та 222 безпілотники. Зафіксовано влучання ворожих засобів ураження на 15 локаціях та падіння уламків на 11.

Під ударом опинилася критична інфраструктура на Полтавщині, Сумщині та Херсонщині. Окрім цього, є поранені в інших регіонах: троє людей постраждали у Запоріжжі, ще двоє – у Кривому Розі.