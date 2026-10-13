Від "у вас немає карт" до "не грайте вашими картами", – Сибіга заявив про досягнення України

Глава МЗС України Андрій Сибіга зауважив, що менш ніж за 2 роки Україна пройшла шлях від "у вас немає карт" до "не грайте вашими картами". Він зауважив, що це уже досягнення.

Про це міністр сказав під час панельної дискусії на Варшавському безпековому форумі 13 жовтня.

Що означає зміна риторики щодо України

Глава МЗС назвав таку зміну риторики визнанням України. За його словами, країна здобуває унікальний досвід, яким готова ділитися з партнерами.

Сибіга також заявив, що в Україні єдина ідеологія, яка справді працює, – реалізм.

Він назвав Будапештський меморандум історичною стратегічною помилкою не лише для України та наголосив: міжнародному праву потрібні інструменти забезпечення його виконання.

За словами міністра, саме на українському фронті зараз захищають свободу й визначають майбутнє європейської та світової безпеки. Українська лінія фронту – перша лінія оборони Європи.

Ми платимо найвищу ціну просто зараз. І саме тут справжній лібералізм бореться з тиранією – на наших фронтах. І майбутнє Європи, глобальна архітектура безпеки й міжнародного права вирішуються зараз в Україні,

– зазначив Сибіга.

До слова, глава МЗС зауважив, що Україна не повинна робити передчасних висновків щодо можливого загострення відносин зі США. Навіть попри гострі публічні заяви.

Минулого разу українській стороні вдалося повернути взаємодію з Вашингтоном у конструктивне русло завдяки стриманій позиції президента та дипломатії.