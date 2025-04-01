Чи планує Сибіга зустрітися з Рубіо під час засідання у Брюсселі: міністр відповів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зацікавлений у зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо під час візиту до Брюсселя.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву глави українського МЗС під час спільної пресконференції зі своєю колегою з Німеччини Анналеною Бербок.

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Сибіга висловився про зустріч з Рубіо

За словами Сибіги, він отримав запрошення на засідання міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі.

Глава МЗС України повідомив, що станом на зараз у нього заплановано 14 зустрічей, одна з яких може бути із Держсекретарем США Марко Рубіо.

Звичайно, будь-який багатосторонній захід я завжди використовую для проведення двосторонніх зустрічей. У мене, станом на зараз, вже підтверджено 14 зустрічей з моїми колегами, з міністрами закордонних справ країн НАТО. І, звичайно, що ми зацікавлені у проведенні зустрічі з держсекретарем Рубіо,

– додав він.

Зазначимо, що очільники МЗС країн-членів НАТО 3 – 4 квітня проведуть зустріч в штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі.

У вівторок, 1 квітня, Білий дім заявив, що Рубіо з 2 по 4 квітня відвідає Брюссель також для участі у засідання. До слова під час засідання порушуватимуться питання:

забезпечення безпекових пріоритетів для Альянсу;

збільшення інвестицій в оборону;

досягнення тривалого миру в Україні.

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Нагадаємо, що у вівторок, 1 квітня, в Київ з неоголошеним візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Відомо, що вона оголосила про нову допомогу Україні. Так, Німеччина виділить додаткові 130 мільйонів євро на гуманітарні потреби та стабілізаційні заходи в Україні.