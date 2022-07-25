Січеславські десантники приземлили бойовий російський вертоліт Ка-52

Січеславські десантники влучним пострілом збили новітній російський бойовий вертоліт Ка-52. Ворожий Алігатор назавжди "приземлився" у полі.

Ворожий Ка-52 збили сьогодні, 25 липня. Російський вертоліт десантники приземлили пострілом з ПЗРК "Ігла".

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Що відомо про російський вертоліт Ка-52

Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року. Вертоліт має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Орієнтовна вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США. Ну що ж, тепер російська армія ще трохи збіднішала.

Українське сафарі триває! Січеславські десантники влучним пострілом з ПЗРК " Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора – бойовий вертоліт Ка-52,

– мовиться в повідомленні.

ЗСУ знищили вже понад сотні ворожих "пташок"

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, а саме від 24 лютого, наші захисники та захисниці збили 222 російських літаків та, якщо не враховувати останній Ка-51, 188 гелікоптерів.

Загалом ЗСУ ліквідували вже майже 40 тисяч живої сили окупантів, перетворивши на брухт багато ворожої техніки. Найчастіше під удар руки справедливості потрапляють російські танки та бойові броньовані машини.

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