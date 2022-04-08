Січеславські десантники яскраво знищили російський танк: потужне відео

8 квітня 2022 , 02:18
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Джерело:

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Українські захисники продовжують героїчно боронити нашу державу від російських окупантів. 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада оприлюднила цікаве відео знищення ворожого танку.

Вороги стрімко втрачають не лише техніку, а й солдатів. З початку війни наші бійці ліквідували майже 19 тисяч загарбників.

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Захисники продовжують знищувати окупантів

На фейсбук-сторінці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади опублікували потужне відео знищення танку окупантів.

Січеславці скорочують поголів'я орків! У окупантів – жодного шансу! Слава Україні!,
– мовиться у повідомленні.

На відео видно, як український захисник одним влучним пострілом знищив ворожий танк. Шматки техніки окупантів розлетілися врізнобіч, а потім усе спалахнуло яскравим полум'ям.

Дивіться відео, як захисники знищують техніку окупантів:

 

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Автор: Ольга Котів