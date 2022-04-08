Січеславські десантники яскраво знищили російський танк: потужне відео
Українські захисники продовжують героїчно боронити нашу державу від російських окупантів. 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада оприлюднила цікаве відео знищення ворожого танку.
Вороги стрімко втрачають не лише техніку, а й солдатів. З початку війни наші бійці ліквідували майже 19 тисяч загарбників.
До теми Окупант злякався українського дрона й привів його на позицію свого підрозділу: їх всіх знищили
Захисники продовжують знищувати окупантів
На фейсбук-сторінці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади опублікували потужне відео знищення танку окупантів.
Січеславці скорочують поголів'я орків! У окупантів – жодного шансу! Слава Україні!,
– мовиться у повідомленні.
На відео видно, як український захисник одним влучним пострілом знищив ворожий танк. Шматки техніки окупантів розлетілися врізнобіч, а потім усе спалахнуло яскравим полум'ям.
Дивіться відео, як захисники знищують техніку окупантів:
Буде цікаво – секрет чорнобаївських "ураганів": дивіться відео