Сигнал для країн НАТО, – аналітик про запуск ракет Росією під керівництвом Путіна
Росія анонсувала навчання сил стратегічного стримування з пусками балістичних і крилатих ракет під керівництвом Володимира Путіна. Такий крок є сигналом для НАТО.
Про це розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 каналу. У такий спосіб Кремль намагається підвищити градус напруги.
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За словами Краєва, раніше з боку Росії ми бачили випробовування нових типів маневрування, тактичних заходів та начебто злагоджену роботу російських та білоруських військ. Тепер Москва хоче показати, що у крайньому разі здатна застосувати ракетне озброєння.
Як розповів експерт, Росія використовуватиме типи озброєння, зокрема тактичного, значна кількість яких наразі перебуває в окупованому Криму.
Отже, це потенційний сигнал країнам НАТО, що "ми можемо й для вас становити ракетну загрозу", адже зараз Крим – це фактично величезна російська військова база, з якої вони можуть цими ракетами погрожувати східному флангу Альянсу.
Втім, Краєв додав, що наразі такі дії з боку Кремля є просто "показухою".
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Що цьому передувало
- Міноборони Росії повідомило, що 19 лютого проведе навчання сил стратегічного стримування з пусками балістичних і крилатих ракет під керівництвом Володимира Путіна.
- До навчання залучать сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.
- У Росії заявляють, що навчання були заплановані раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців.