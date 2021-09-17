Сигнал Європі, – політолог про санкції РНБО проти причетних до отруєння Навального

Рада нацбезпеки та оборони запровадить санкції проти посадових осіб ФСБ, які були причтені до отруєння Олексія Навального. Водночас такий крок з боку України може бути сигналом для Європи.

Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог та доктор політичних наук Ігор Петренко. Він зазначив, що відповідні обмеження Ради нацбезпеки та оборони можна було запровадити навіть раніше.

До теми РНБО введе санкції проти організаторів російських "виборів" та через отруєння Навального

Україна доєднується до країн Заходу

"Це сигнал солідарності і визнання неприпустимості відповідних дій (отруєння Навального – 24 канал) з боку Росії", – припустив політолог.

Водночас Ігор Петренко зазначив, що у відповідний спосіб Україна доєднується до країн, які вже відреагували санкціями на дії Кремля проти російського опозиціонера.

Це (санкції проти причетних до отруєння Навального – 24 канал) було необхідно зробити вже давно. Ігор Петренко Політолог, доктор політичних наук

Доктор політичних наук зазначив, що якщо Україна декларує своє бажання інтеграції в ЄС та НАТО – то має ухвалювати подібні рішення та показувати відповідну поведінку. У певний спосіб синхронізуватися підходами зі західними партнерами.

Ігор Петренко про санкції РНБО: дивіться відео

Результати засідання РНБО 17 вересня: коротко

Рада нацбезпеки й оборони провела засідання у п'ятницю, 17 вересня. Зокрема, розглядали питання бюджетного фінансування сфери безпеки та оборони на 2022 рік.

Водночас обговорили санкції через проведення так званих виборів до Держдуми на окупованих територіях Донеччини та Криму.

Також до санкційного списку РНБО потрапили 7 посадових осіб Росії, які мали безпосереднє відношення до отруєння Олексія Навального.

