Сигналів не було, – у МЗС відреагували на чутки про скасування безвізу для України

Низка ЗМІ повідомили, що Євросоюз може скасувати безвіз через зловживання з боку України. Втім, у МЗС запевнили, що хвилюватися не варто. Мовляв, причин для такого рішення немає й бути не може.

Питання безвізу час від часу виринає як в європейському, так і українському медіа-середовищі. Про це у коментарі 24 каналу повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

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Дипломат наголосив, що Україна не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з Євросоюзом. Раніше ЗМІ повідомили, що кілька держав-членів Євросоюзу підняли питання про можливе скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою. Мовляв, такі заклики ґрунтуються на серії зловживань зі сторони громадян цих держав.

Як в ЄС оцінюють дотримання Україною вимог безвізу

Ніколенко також пояснив, що Європейська комісія вже проаналізувала виконання вимог візової лібералізації різними країнами за 2020 рік та першу половину 2021. У звіті, який опублікували на початку серпня, дотримання відповідних критеріїв Україною там оцінили позитивно.

Звісно, там були і рекомендації продовжити "домашню роботу" задля поліпшення управління міграційними процесами та вдосконалення антикорупційного законодавства,

– додав він.

За словами дипломата, українське МЗС звернулося до окремих країн-членів ЄС та Європейській Комісії з пропозицією провести консультації. Вони можуть відбутися вже найближчим часом. Це потрібно, аби роз'яснити окремі положення законодавства України.

Україна готує доповідь

Крім цього, у МЗС готують національну доповідь щодо виконання умов візової лібералізації з Євросоюзом. У ній пояснять європейським партнерам, як Україна працює над рекомендаціями Єврокомісії. "Україна не є державою із високим міграційним ризиком, а співпраця з ЄС у сфері реадмісії (взаємні зобов'язання держав – 24 канал) як одним із ключових факторів для належного функціонування безвізу відбувається на належному рівні", – підкреслив Ніколенко.

Що кажуть у Кабміні

На чутки про скасування безвізу відреагувала й віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона запевнила, що такі повідомлення не відповідають дійсності, й назвала їх "інсценуванням перед самітом Україна – ЄС". Урядовиця, посилаючись на офіційний звіт ЄС, підкреслила, що Україна відповідає безвізовим критеріям. Ба більше, кількість міграційних потоків з України зменшується.