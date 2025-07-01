На Лиманському напрямку зупинили черговий штурм росіян: відео знищення колони бронетехніки
- Сили оборони України зупинили штурм російської бронетехніки на Лиманському напрямку, знищивши танк і 2 БМП.
- Колону виявила розвідка 81-ї аеромобільної бригади, у знищенні техніки ворога взяли участь пілоти батальйону SIGNUM.
Сили оборони України продовжують стримувати наступ окупантів на Лиманському напрямку. Нещодавно там знищили колону ворожої бронетехніки – танк із розмінувальним ножем і 2 бойові машини піхоти.
Відповідне відео в п'ятницю, 11 липня, оприлюднили бійці підрозділу SIGNUM, передає 24 Канал. Зрештою вся техніка росіян зупинилась від уражень.
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Як зупинили ворожий штурм?
За словами бійців, противник пішов у штурм на Лиманському напрямку вранці. Колону ворожої бронетехніки виявила розвідка 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади.
Йшли впевнено. Наче вже святкували перемогу. Але недовго. Пілоти батальйону SIGNUM миттєво приймають рішення. У небо злітають дрони,
– розповідають захисники.
По середній БМП відпрацював суміжний підрозділ, натомість SIGNUM ударив по танку – кумулятивний заряд потрапив точно в кабіну водія. Остання БМП намагалась об'їхати, однак не встигла – її наздогнав FPV-дрон.
Як зупинили штурм противника на Лиманському напрямку: дивіться відео
Нагадаємо, за минулу добу, 11 липня, на фронті зафіксували 186 бойових зіткнень. Найбільше – на Покровському (63) та Лиманському (34) напрямках. На останньому противник намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новий Мир, Карпівка, Середнє, Глущенкове, Колодязі та в напрямках Шандриголового, Торського й Серебрянки.