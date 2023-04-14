Міг вчинити тільки лютий ворог, – в ОВА відреагували на підпал церкви у Львові

У Львові у Страсну п'ятницю невідомі підпалили двері в церкві УГКЦ на Сихові. На варварство відреагували у Львівській ОВА.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький запевнив, що всіх винних обов'язково знайдуть. За його словами, винні мусять бути притягнуті до відповідальності.

Дізнайтесь більше У Львові підпалили двері в церкві УГКЦ на Сихові

У 2001 році біля церкви побував Папа Римський Іван Павло II

"Усіх винних обов'язково знайдуть. Вони мусять бути притягнуті до відповідальності", – написав Козицький.

Глава Львівської ОВА нагадав, що у 2001 році біля храму побував Папа Римський Іван Павло II. На думку Козицького, підпалити церкву міг тільки лютий ворог.

У Страсну п'ятницю отримуємо новини про підпал церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові. Храм, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту у Львів у 2001 році спілкувався з нашою молоддю. Це міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу,

– зазначив Козицький.

Раніше депутат Євген Бойко повідомив, що інцидент з церквою УГКЦ на Сихові стався близько 4 ранку. Було здійснено підпал двох бічних дверей в церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Площа загоряння – 4 метри квадратні.

Максим Козицький подякував рятувальникам, "які спрацювали оперативно, та не дали досягнути трагічних наслідків для святині".

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