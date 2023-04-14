Міг вчинити тільки лютий ворог, – в ОВА відреагували на підпал церкви у Львові
Джерело:Максим Козицький
У Львові у Страсну п'ятницю невідомі підпалили двері в церкві УГКЦ на Сихові. На варварство відреагували у Львівській ОВА.
Глава Львівської ОВА Максим Козицький запевнив, що всіх винних обов'язково знайдуть. За його словами, винні мусять бути притягнуті до відповідальності.
Дізнайтесь більше У Львові підпалили двері в церкві УГКЦ на Сихові
У 2001 році біля церкви побував Папа Римський Іван Павло II
"Усіх винних обов'язково знайдуть. Вони мусять бути притягнуті до відповідальності", – написав Козицький.
Глава Львівської ОВА нагадав, що у 2001 році біля храму побував Папа Римський Іван Павло II. На думку Козицького, підпалити церкву міг тільки лютий ворог.
У Страсну п'ятницю отримуємо новини про підпал церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові. Храм, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту у Львів у 2001 році спілкувався з нашою молоддю. Це міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу,
– зазначив Козицький.
Раніше депутат Євген Бойко повідомив, що інцидент з церквою УГКЦ на Сихові стався близько 4 ранку. Було здійснено підпал двох бічних дверей в церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Площа загоряння – 4 метри квадратні.
Максим Козицький подякував рятувальникам, "які спрацювали оперативно, та не дали досягнути трагічних наслідків для святині".
На Сихові демонтували церкву УПЦ МП
- Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України. У такий спосіб у храмі поставили остаточну крапку в існуванні московського патріархату.
- Остання церква УПЦ МП у Львові була на Сихові. Зранку 6 квітня почали демонтувати самобуд. Землю під самобудом московського патріархату на Сихові у Львові віддали Православній церкві України.
- Ввечері 6 квітня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що самобуд на Сихові демонтували.