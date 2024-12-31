Сил оборони України уразили ще одну нафтобазу російських окупантів

Сили оборони продовжують завдавати ударів по об'єктах на території Росії. Зокрема, було уражено нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області Росії.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Ця нафтобаза використовувалася російськими військовими для постачання пального своїм військовим підрозділам.

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Що відомо про атаку на нафтобазу у Смоленську

В ніч на 31 грудня підрозділи ССО у співпраці із Силами безпілотних систем ЗСУ та іншими складовими Сил оборони, завдали точного удару по нафтобазі "Ярцевська", розташованій у Смоленській області Росії.

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Внаслідок удару на об'єкті було зафіксовано потужні вибухи, там виникла пожежа. Згідно з наявною інформацією, зайнялися резервуари з нафтопродуктами.

Відомо, що база використовувалась зокрема і для забезпечення російської окупаційної армії. Додаткова інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється,

– зазначили у Генштабі.

Там також додали, що ураження важливих об'єктів Росії триватиме до тих пір, доки Кремль не припинить свою збройну агресію проти України.