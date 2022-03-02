Сила кіберфронту: сайт ФСБ просто відключили

Федеральну службу безпеки Росії, ймовірно, відключили. Все через українські атаки.

Сайт не зміг подолати атаки з боку України. Люди продовжують боротьбу на кіберфронті.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Сайт ФСБ просто відключили

Сайт ФСБ, судячи з усього, вже просто відключили. Вони не змогли подолати ваші атаки,

– йдеться у повідомленні.

Кожному, хто воює на кіберфронті, неймовірно вдячні.



Сайт ФСБ відключили / Зображення з телеграму IT ARMY of Ukraine

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!