Сила кіберфронту: сайт ФСБ просто відключили
2 березня 2022 , 15:49Читать новость на русском
Джерело:телеграм IT ARMY of Ukraine
Федеральну службу безпеки Росії, ймовірно, відключили. Все через українські атаки.
Сайт не зміг подолати атаки з боку України. Люди продовжують боротьбу на кіберфронті.
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Сайт ФСБ просто відключили
Сайт ФСБ, судячи з усього, вже просто відключили. Вони не змогли подолати ваші атаки,
– йдеться у повідомленні.
Кожному, хто воює на кіберфронті, неймовірно вдячні.
Сайт ФСБ відключили / Зображення з телеграму IT ARMY of Ukraine
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