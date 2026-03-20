Сили оборони "мінуснули" російський літак А-50
- Сили оборони України пошкодили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
- Також атакували Алчевський металургійний комбінат і полігон "Восточний".
Внаслідок успішної роботи Сил оборони у росіян втрати. Відомо, що цього разу пошкодження отримав літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50
Масштаби руйнувань станом на зараз уточнюються. Про це повідомили у Генштабі.
Що відомо про втрату літака?
У ніч на 20 березня Сили оборони України вдарили по низці важливих об'єктів російського військово-промислового комплексу. Зокрема, нещодавно під ураження потрапили завод, полігон і літак дальнього радіолокаційного виявлення.
У Генштабі підтвердили результати удару 17 березня по 123-му авіаремонтному заводі. Додатково зафіксовано пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який перебував на обслуговуванні та, ймовірно, очікував модернізації.
Зверніть увагу! Літаки ДРЛС А-50 використовуються армією країни-агресора для координації ударної авіації та виявлення українських літаків у повітрі. Більше про характеристики цього ворожого борту – читайте у матеріалі.
Крім того, відомо, що Сили оборони атакували Алчевський металургійний комбінат, який використовується для виготовлення корпусів артилерійських снарядів, а також виробництва й ремонту броньованої сталі для військової техніки. Також під удар потрапила інфраструктура полігону "Восточний" у районі Новопетрівки на тимчасово окупованій території Запорізької області. Наразі масштаби руйнувань і втрати ворога уточнюються.
Яких ще значних втрат нещодавно зазнали росіяни?
За останню добу українські захисники знищили 1610 російських військових. Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість втрат особового складу становить 1 285 700 осіб.
18 березня стало відомо, що Сили оборони України атакували авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області та авіаремонтний завод у Новгородській області Росії. Відомо про пошкодження інфраструктури та військових літаків. Атаки були здійснені 16 та 17 березня, внаслідок чого були знищені кліматичне укриття, стоянки літаків, а також ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.
15 березня Сили оборони України вдарили по російських об'єктах у Криму, пошкодивши радіолокаційні станції. Крім того, було атаковано пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф" поблизу Дальнього.