Біля Бахмута є просування: ЗСУ вибивають росіян з позицій на Півночі та Півдні від Бахмута

Українські військові продовжують здійснювати успішні контрнаступальні дії. Сили оборони просунулись на Північних та Південних напрямках поблизу Бахмута.

Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. За його словами, Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

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Ворог намагається чинити опір, активно застосовує резерви та зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.

Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, подекуди є просування, вибивають ворога з раніше захоплених рубежів,

– сказав Ковальов.

Сили оборони України також продовжують стримувати наступ російської армії на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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