На сьогодні не фіксується потужна підготовка російських загарбників до зими. Ймовірно, це через те, що в окупантів ускладнена логістика.

Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, окупанти ледь встигають забезпечувати свої сьогоденні потреби у боєприпасах.

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Захисники Півдня не фіксують потужної підготовки окупантів до зими

Ми не спостерігаємо потужної підготовки до зими. Можливо, через те, що у них ускладнена логістика. Вони ледь-ледь встигають забезпечувати свої сьогоденні потреби у боєприпасах, засобах захисту, підтягувати якісь нові одиниці техніки замість пошкоджених або знищених. Тому такого масового заведення, наприклад, речей на зимування ми поки що не спостерігаємо,

– заявила Гуменюк.

Вона наголосила, що російські терористи наразі оцінюють ситуацію. Окупанти хочуть зрозуміти, на який саме рубіж необхідно буде постачати зимове устаткування, оскільки поки самі не знають, де опиняться до того часу.

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Нагадаємо, що нещодавно Гуменюк розповідала, що цілком ймовірно, що російські окупанти продовжать завдавати масовані ракетні удари по Україні. У них є ракетний запас та вони мають можливість його поповнювати.

За словами речниці, всі факти стверджують, що окупанти можуть вдатися до таких атак. Також вони постійно шукають нові способи впливу та тиску. Українські військові ретельно це відстежують та готуються до захисту від цих загроз.