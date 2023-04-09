Українські захисники знищили пункт боєпостачання росіян на островах на Півдні

Наші захисники щодня нищать ворога. Так, на Півдні Сили оборони протягом минулої доби завдали чималого клопоту росіянам.

Ракетно-артилерійські підрозділи знищили спостережний пост окупантів на лівому березі та польовий пункт боєпостачання на островах. У результаті вогневих ударів наші воїни ліквідували 12 загарбників.

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Ворог втрачає свої ресурси

В ОК "Південь" повідомили, що протягом доби російська армія втратила 7 одиниць озброєння та техніки, серед яких:

2 самохідні артустановки,

2 станції радіоелектронної боротьби,

безпілотний розвідник "Supercam",

2 автівки.

Яка ситуація на Півдні

Змін у стані, складі та положенні військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не зафіксували.

Однак варто наголосити, що в Чорному морі корабельне угруповання противника складається з 11 бойових кораблів, а кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі. Наразі 2 підводних човни із 8 "Калібрами" готові до застосування.

Увечері 8 квітня 6 винищувачів Су-35 атакували Бериславський район керованими авіаційними бомбами та протирадіолокаційними ракетами Х-31. На щастя, обійшлося без жертв.

Однак руйнувань зазнали 5 складських будівель, стрічкова галерея для транспортування зерна на місцевому елеваторі та кілька будинків.

"Загальну кількість обстрілів за добу збільшено до 75. Але пріоритетними цілями окупантів лишаються житлові квартали, соціальні об'єкти, місця скупчення цивільного населення. Нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, б'ють по лікарнях, закладах освіти, промислових та сільськогосподарських підприємствах", – йдеться у повідомленні.

Актуальні втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення на "концерт Кобзона" відправили 178 150 окупантів. Лиш за минулу добу нашим захисникам вдалося ліквідувати 470 бійців ворога.

Зауважимо, що реальна цифра може бути значно більшою. Адже достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій неможливо.

Втім, наші захисники також відмінно справляються з технікою окупантів. На брухт уже вдалося перетворити: