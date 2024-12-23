Сили оборони Півдня відповіли на повідомлення про ймовірне оточення ЗСУ у Макарівці

В районі Макарівки, як зазначає DeepState, ЗСУ могли потрапити в повне оточення. Сили оборони Півдня не підтверджують цю інформацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Сил оборони Півдня Назара Волошина у коментарі Укрінформу.

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Що кажуть у ЗСУ щодо ситуації на Времівському напрямку

Волошин вказав, що кілька днів поспіль росіяни на Времівському напрямку проводять понад 40 штурмів на добу. Проте, за його словами, наразі говорити про можливе оточення українських військ не можна.

Він намагається обійти Новосілку зі східного флангу і навіть з півночі. Водночас Сили оборони півдня знають про ці наміри, ведуть активну оборону, проводять стабілізаційні заходи, і тому говорити наразі про якесь оточення рано,

– сказав речник.

Він додав, що ворог зазнає великих втрат, щодоби Силами оборони ліквідується близько 200 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки. Зокрема, 22 грудня було знищено 8 танків і до півтора десятка броньованих машин. Лише за першу половину 23 грудня – 4 танки і до 5 бойових броньованих машин.

Яка зараз ситуація на Времівському напрямку: карта DeepState

Зауважимо, протягом тижня DeepState писали, що ворог намагається зрізати Времівський виступ, що загрожує оточенням Сил оборони. Під час останнього оновлення карти аналітики зобразили населений пункт відрізаним від основних сил.