Росіяни втратили колону техніки на Курщині – зайшли у пастку: зведення від Світана

Сили оборони продовжують завдавати росіянам серйозних втрат. У Курській області спроба руху колоною техніки завершилася для противника розгромом.

Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, припустивши, що ситуація на Курському напрямку невдовзі стабілізується.

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Як ЗСУ знищили російську колону на Курщині

Світан зазначив, що росіяни продавили нашу оборону в районі Зеленого Шляху та Новоіванівки, там зараз тривають бої. Водночас окупанти заходять там у так звану "кишеню".

Ми ж, зауважив він, можемо працювати по російських військах з півдня та півночі. Флангові удари особливо вдаються по колонах.

А росіянам доводиться заводити колони техніки в цю "кишеню". Звісно, деякі з них потрапляють під наші удари,

– заявив полковник запасу.

На його думку, на Курському напрямку ситуація стабілізується. У російських окупантів зараз осіннє загострення, тобто вони намагатимуться витіснити наші війська з цього плацдарму.

Що відбувається у Курській області: дивіться на карті

Як у Росії згорів літак Ту-134

Полковник запасу припускає, що до спалення літака Ту-134 на військовому аеродромі "Оренбург-2" можуть бути причетні казахські друзі.

Він зауважив, що у росіян останнім часом виникло чимало проблем вздовж кордону з Казахстаном, йдеться, зокрема, про випадки в Омську, Орську, Оренбурзі.

Я думаю, Головне управління розвідки знайшло собі серйозних помічників на тому напрямку,

– сказав Світан.

Він також не виключає, що це може бути спільною акцією, зокрема з розвідкою Казахстану. Адже казахи чудово розуміють, що росіяни можуть здійснити у них подібне до того, як в Україні.