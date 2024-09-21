Знищено ешелон, який доставляв 2 тонни боєприпасів з КНДР: ЗСУ уразили два арсенали Росії

Неспокійною видалася ніч на 21 вересня для росіян. Силами оборони було уражено два військові арсенали збройних сил Росії.

Мовиться про склад "Тихорєцьк" та 23 арсенал Головного артилерійського управління Міноборони Росії неподалік населеного пункту Октябрський. Про це мовиться у повідомленні Генштабу ЗСУ в телеграмі.

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Що відомо про атаку на російські військові арсенали

Удень 21 вересня в Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили, що уночі була завдано удару по арсеналу "Тихоєцьк", що розташований в Краснодарському краї.

Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема і з КНДР,

– зазначили у повідомленні.

Також було атаковано радіолокаційну станцію "Польот", що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу.

"Окрім цього, СБУ завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони Росії неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області. Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів", – розповіли в Генштабі ЗСУ.

У відомстві зауважили, що цілі операції були успішно виконані. Російські арсенали були атаковані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ та інших.

Нагадаємо, що вранці цю інформацію також підтверджували джерела 24 Каналу. Вони також зазначали, що операція мала надзвичайно складний характер через російські засоби протиповітряної оборони та РЕБ.