Сили Оборони України звільнили Андріївку, – DeepState

Сили оборони України звільнили селище Андріївка Сумської області. Тепер населений пункт перебуває під контролем наших військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState. Там оновили мапу вдень у неділю, 22 червня.

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Як змінилася ситуація на фронті

Українські військові, за словами аналітиків, звільнили Андріївку у Сумській області. Тепер на мапі населений пункт позначили синім кольором замість червоного, яким показують окуповані території. Водночас у противника є просування.

Ворог просунувся біля Привільного та у Шевченку,

– ідеться у повідомленні.