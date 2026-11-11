Сили оборони уразили шість військових об'єктів Росії: серед них – пункти управління дронами

Українські військові завдали серії ударів по важливих об'єктах російської армії на кількох напрямках фронту. Під удар потрапили місця, звідки окупанти керували безпілотниками та своїми підрозділами.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Де Сили оборони уразили російські об'єкти?

За даними Генштабу, українські військові атакували одразу три пункти управління російськими безпілотниками. Вони розташовані в районах Токмака та Примірного на Запоріжжі й Покровська на Донеччині.

З цих пунктів російські оператори керують ударними дронами, які атакують українські позиції, техніку, логістику та цивільних жителів прифронтових населених пунктів.

Крім того, в районі Залиману на Луганщині Сили оборони уразили склад російських безпілотників.

Також під удари потрапили ще два об'єкти окупантів:

пункт управління поблизу Мирнограда на Донеччині;

командно-спостережний пункт російського підрозділу неподалік Вовчанська на Харківщині.

У Генштабі наголосили, що удари по важливих військових цілях противника триватимуть до повного припинення російської агресії проти України.

Нагадаємо, 9 листопада Сили оборони уразили базу російського підрозділу "Рубікон" у тимчасово окупованому Бердянську. Ворожий об'єкт розташовувався за 107 кілометрів від лінії фронту.