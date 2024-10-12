Сили оборони уразили нафтобазу росіян на окупованій Луганщині
12 жовтня 2024, 09:24Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
Сили оборони вночі 12 жовтня завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів поблизу Ровеньків на Луганщині. Там зберігалася нафта і нафтопродукти, які постачалися, зокрема, й для потреб російської армії.
Наразі на території нафтобази фіксується пожежа. У Генштабі кажуть, що результати ураження ще уточнюються.
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Нафтобаза в Ровеньках атакована вдруге
Атаку було здійснено силами та засобами Головного управління розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони.
У Генштабі повідомили, що раніше ця нафтобаза вже була уражена українською зброєю.
Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває. Далі буде,
– кажуть військові.