Сили оборони уразили нафтобазу російських окупантів у Брянській області

У російському Брянську вночі 11 грудня писали про вибухи поблизу нафтобазу. До ураження цього енергетичного підприємства ворога причетні наші Сили оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Цю нафтобазу вдалося вразити за допомогою безпілотників.

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Що відомо про ураження нафтобази у Брянську

У Генштабі зазначили, що в ніч на 11 грудня удар по нафтобазі у Брянській області відбувся за участі підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони України.

НП "Брянськ" – наливний пункт нафтопроводу “Дружба”, основною функцією якого є приймання, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт,

– мовиться у дописі.

За словами військових, саме цей наливний пункт активно використовує російська армія для постачання пального для своїх солдатів на фронт.

"За наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа. Результати бойової роботи уточнюються", – наголосили у Генштабі.

Військові також підкреслили, що це буде не остання робота наших захисників по військових об'єктах окупантів.

До слова, місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у Брянську вночі 11 грудня. За словами очевидців, у небі вони фіксували невідомі безпілотники.

У мережі також писали про атаку дронів на нафтобазу "Транснефть". На місці влучання було видно заграву.