Сили оборони України завдали низки ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі у тилу Росії. Зокрема, було уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі.

Про це 23 листопада повідомив Генштаб ЗСУ. Нові ураження Сил оборони Українські військові цього дня дісталися віддалених російських об'єктів нафтової інфраструктури. Окрім НПЗ у Пермі, уражено також нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в Татарстані.