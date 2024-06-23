Удар по пункту управління росіян у Бєлгородській області: у ЗСУ показали вражаюче відео

Українські захисники успішно знищують окупантів не лише на своїй землі, але й на ворожій. Сили оборони завдали потужного удару по росіянах у Бєлгородській області.

Вранці 23 червня Генштаб відзвітував про ефективну спільну роботу Повітряних сил та інших складових Сил оборони. У повідомленні йшлося про ураження пункту управління мотострілецького полку противника, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області. Згодом у мережі з'явився й відеодоказ української атаки на російський військовий об'єкт.

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"Раз – і нема"

Кадри удару по окупантах опублікував полковник ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц".

Ціль успішно уражена. Далі буде,

– йдеться у дописі військовика.

Удар по росіянах: дивіться відео

Уражений пункт управління окупантів / Фото соцмережі

Раніше ЗМІ повідомляли, що наші військові могли знищити російський комплекс ППО "Панцир С-1" разом з екіпажем. У ЗСУ офіційного підтвердження цій інформації наразі не надали. А окупанти взялися заперечувати. Губернатор Бєлгорода Гладков заявив, що у Дубовому нібито просто "зайнялася трава".