Сили оборони уразили ВДК "Ямал" та "Азов" у Севастополі

Збройні Сили України змогли вразити великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов" в Севастополі. Крім цього, уражено ще й центр зв'язку.

Про це стало відомо зранку 24 березня.

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Уражені нові ворожі цілі

СтратКом Збройних Сил України повідомив про чергове успішне ураження ворожих десантних кораблів.

Так, зранку 24 березня там розповіли про ураження ВДК "Ямал" та "Азов".

Сили Оборони України успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі,

– йдеться в повідомленні.

Наразі більше деталей про ураження ворожих цілей немає. Також поки що невідомі і масштаби пошкоджень кораблів флоту Росії внаслідок вибухів у Севастополі.

Що відомо про уражені кораблі: коротко

Відомо, що десантний корабель "Ямал" має бортовий номер – 156. Дислокація цього великого десантного корабля – тимчасово окупований Крим, а саме Севастополь.

Великий десантний корабель (ВДК) "Ямал" Чорноморського флоту Росії брав участь в операції із захоплення Криму в 2014 році. Відповідний факт встановили волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Що ж стосується іношого ВДК, який був уражений Збройними Силами України, "Азов", то він до російського флоту увійшов у 1990 році під іменем "БДК-54".

Це великий десантний корабель проєкту 775, що дислокується на військово-морській базі Чорноморського флоту і входить до складу 197-ї Бригади десантних кораблів.

Назву Азов отримав вже через 10 років – у 2000 році. Раніше так називався великий протичовновий корабель Чорноморського флоту Росії.