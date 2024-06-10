Сили оборони уразили ЗРК в окупованому Криму: жодна з ракет не була перехоплена ворогом
Джерело:Генштаб ЗСУ
Уночі 10 червня Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси Росії в тимчасово окупованому Криму. Так, були успішні удари по комплексах С-300 та С-400.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там додали, що внаслідок успішної роботи відбулася детонація боєкомплектів.
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В Криму уразили комплекси С-300 й С-400
У Генштабі повідомили, що 10 червня уночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.
Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника. Зокрема, у вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400,
– додали в Генштабі.
Окрім того, після успішної роботи захисників також була подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів Росії. Так, завдяки роботі Сил оборони, російська "пе-ве-о" в тимчасово окупованому Криму вкотре зазнала суттєвих втрат.
У мережі також пишуть, що буцімто внаслідок успішної атаки Сил оборони також був знищений особовий склад російської армії. Однак у Генштабі ЗСУ не повідомляли про втрати серед окупантів.
Уночі в Криму лунали потужні вибухи
- У ніч на 10 червня окупанти бідкалися на потужні вибухи в Криму. Так, здригалися від квіту "бавовни" росіяни в Євпаторії, Саках, Джанкої, Бахчисараї та Красноперекопську.
- Російські пропагандисти традиційно заявляли про нібито "успішну роботу" їхніх систем "пе-ве-о". Так звані "воєнкори" заспокоювали місцевих, що буцімто всі ракети вдалося збити.
- Однак згодом ці повідомлення почали зникати з мережі. Натомість ті ж самі "воєнкори" не могли визначитися, чи дійсно збила щось "пе-ве-о", чи були прильоти.