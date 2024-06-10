Сили оборони уразили ЗРК в окупованому Криму: жодна з ракет не була перехоплена ворогом

Уночі 10 червня Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси Росії в тимчасово окупованому Криму. Так, були успішні удари по комплексах С-300 та С-400.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там додали, що внаслідок успішної роботи відбулася детонація боєкомплектів.

До теми ЗСУ могли вразити ворожий корабель у Азовському морі, – ЗМІ

В Криму уразили комплекси С-300 й С-400

У Генштабі повідомили, що 10 червня уночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника. Зокрема, у вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400,

– додали в Генштабі.

Окрім того, після успішної роботи захисників також була подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів Росії. Так, завдяки роботі Сил оборони, російська "пе-ве-о" в тимчасово окупованому Криму вкотре зазнала суттєвих втрат.

У мережі також пишуть, що буцімто внаслідок успішної атаки Сил оборони також був знищений особовий склад російської армії. Однак у Генштабі ЗСУ не повідомляли про втрати серед окупантів.

Уночі в Криму лунали потужні вибухи