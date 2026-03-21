Про це повідомило Головне управління розвідки.

Що відомо про російського ґвалтівника?

Під час бойових дій на одному з напрямків Сили оборони вбили російського військового Андрія Миколайовича Власова, 1992 року народження. Окупант служив у 9-му мотострілецькому полку 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу армії Росії.

У 2022 – 2023 роках проти Власова було відкрите кримінальне провадження, пов'язане з насиллям над двома неповнолітніми хлопцями. На момент інцидентів потерпілим було 11 – 12 років. Розслідування щодо його злочинів не було завершене.

Попри підозри у скоєнні тяжких злочинів, до кримінальної відповідальності Власов не був притягнутий. Згодом, 29 вересня 2025 року, підписав контракт із російськими збройними силами. Після короткого періоду підготовки, 15 листопада, його направили на тимчасово окуповані території України, де чоловік невдовзі опинився на передовій.

Перебування Власова на фронті виявилося нетривалим – він був ліквідований майже одразу після прибуття на позиції.

Водночас у ГУР зазначають, що російська армія продовжує практику залучення до служби осіб із кримінальним минулим. Зокрема тих, хто підозрюється або обвинувачується у тяжких злочинах. Це викликає занепокоєння щодо наслідків подібної політики як на фронті, так і для цивільного населення в майбутньому.

Документи російського ґвалтівника / Фото ГУР:

