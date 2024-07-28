Сили оборони вдарили по нафтобазі "Польова" у Курській області Росії: зафіксовані потужні вибухи

Україна продовжує завдавати ударів по нафтопереробній промисловості Росії. Зокрема, стало відомо про атаку на чергову нафтобазу.

Сили оборони вдарили по нафтобазі "Польова". Вона розташована у Курській області.

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Ймовірно, загорілись місткості із нафтопродуктами

Повідомляють, що там прогриміли потужні вибухи. Після цього зафіксували займання. припускають, що зайнялись резервуари із нафтопродуктами.

Крім цього, за інформацією розвідки, у районі нафтобази працювали сили протиповітряної оборони ворога, однак вони не захистили нафтобазу.

Що це за нафтобаза Нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема, й для забезпечення потреб збройних сил Росії.

Завдання виконали працівники СБУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

Крім цього, також є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області. Наслідки від атак на обидва об'єкти уточнюються.

У Генштабі пообіцяли, що "далі буде". Робота із підриву воєнно-економічного потенціалу Росії триває.