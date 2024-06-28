Сили оборони відкинули ворожі ДРГ з Сотницького Козачка на Харківщині: як діють окупанти

Сили оборони України відкинули ворожі диверсійні групи з українського кордону на Харківщині. Проте Росія не припиняє обстріли на Харківському напрямку.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів в ефірі "КИЇВ24", що 26 червня ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалась зайти на напрямку населеного пункту Сотницького Козачка, пише 24 Канал.

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Як Сили оборони відкинули ворожу ДРГ на Харківщині

Андрій Демченко пояснив, що російська ДРГ не була вкрай чисельна, проте задачею ворога було атакувати позиції українських військових. Передували заходу ворожих диверсантів обстріли Росії з різних засобів.

В ході бойових дій, в ході стрілецьких боїв з ворогом їх (окупантів – 24 Канал) вдалося відкинути. Вчора (27 червня – 24 Канал) також фіксували обстріл, в тому числі – зі стрілецької зброї, – у напрямку цього населеного пункту (Сотницького Козачка – 24 Канал). Але обстріл російські підрозділи здійснювали з території Росії, не намагаючись зайти на територію України та цього населеного пункту,

– заявив Демченко.

За його словами, Сотницький Козачок розміщений фактично впритул до лінії державного кордону. Та й загалом кордон з Росією можна назвати лінією фронту навіть без активних боїв, бо спроби російської ДРГ можна очікувати на будь-якому напрямку.

Андрій Демченко підсумував, що:

якщо говорити про населений пункт Сотницький Козачок, то ворожі ДРГ були відкинуті за лінію нашого державного кордону ;

; 27 червня всі дії російські війська вчиняли зі своєї території. Зокрема, там були стрілецькі бої та ведення вогню з території Росії та фіксували обстріли з танку та мінометів.

Андрій Демченко наголошує, що українські військові активно використовують наявні засоби для ураження ворога, в тому числі міномети, ударні БпЛА, щоб знищувати ворога і не допускати будь-які дії, щоб зайти на територію України.

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До речі, 27 червня речник пояснював, що прикордонники відбили атаку російської ДРГ, яка діяла на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок Харківської області.