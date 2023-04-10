Сили оборони виснажили вагнерівців: Сирський знову побував у Бахмуті

Українські захисники виснажили вагнерівців у боях за Бахмут. Ворог змушений залучати до боїв за місто спецпризначенців.

Про це повідомив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський. 10 квітня він знову побував у Бахмуті та поспілкувався з військовими, які ведуть боротьбу за місто.

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Оборона Бахмута триває

Сирський розповів, що разом із командирами військових частин та угруповань відпрацювали плани щодо оборони Бахмута.



Сирський обговорив з командуванням оборону Бахмута / Фото з телеграм-каналу Сирського

Ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Росіяни активно застосовують свою артилерію та авіацію, знищують місто, яке не можуть захопити,

– розповів командувач.

Командувач також зауважив, що оборона Бахмута триває і що "наші військові мужньо та фахово виконують поставлене завдання".



Сили оборони потужно витісняють ворога з позицій / Фото з телеграм-каналу Сирського

Вони щодня знекровлюють ворога та знищують його бойовий потенціал, кожним вдалим пострілом, враженою ціллю, наближають нашу Перемогу,

– підкреслив Сирський.



Російські окупанти не візьмуть українського Бахмута / Фото з телеграм-каналу Сирського

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