Сили оборони виснажили вагнерівців: Сирський знову побував у Бахмуті
Джерело:Олександр Сирський
Українські захисники виснажили вагнерівців у боях за Бахмут. Ворог змушений залучати до боїв за місто спецпризначенців.
Про це повідомив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський. 10 квітня він знову побував у Бахмуті та поспілкувався з військовими, які ведуть боротьбу за місто.
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Оборона Бахмута триває
Сирський розповів, що разом із командирами військових частин та угруповань відпрацювали плани щодо оборони Бахмута.
Сирський обговорив з командуванням оборону Бахмута / Фото з телеграм-каналу Сирського
Ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Росіяни активно застосовують свою артилерію та авіацію, знищують місто, яке не можуть захопити,
– розповів командувач.
Командувач також зауважив, що оборона Бахмута триває і що "наші військові мужньо та фахово виконують поставлене завдання".
Сили оборони потужно витісняють ворога з позицій / Фото з телеграм-каналу Сирського
Вони щодня знекровлюють ворога та знищують його бойовий потенціал, кожним вдалим пострілом, враженою ціллю, наближають нашу Перемогу,
– підкреслив Сирський.
Російські окупанти не візьмуть українського Бахмута / Фото з телеграм-каналу Сирського
Що відбувається у Бахмуті: останні новини
- Під час попереднього візиту до Бахмута, Сирський відзначав, що за місто тривають жорстокі бої з обох сторін.
- Російські терористи перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі: знищують будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії.
- Раніше "Вовки да Вінчі" показали, як потужно атакували ворога під Бахмутом.