Сили оборони виявили та знешкодили до десятка безпілотників, що атакували Київ

Вночі 11 листопада атакували українську столицю десятками дронів-камікадзе типу "Шахед". Через це у Києві працювала протиповітряна оборона.

Внаслідок роботи ППО вдалося знищити низку ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

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Що відомо про результати роботи ППО у Києві

У КМВА розповіли, що орієнтовно о третій годині ночі ворог підняв в повітря біля десятка літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Згодом злетіли й носії ракет "Кинджал" Міг-31К. Саме із цими загрозами була пов’язана ранкова повітряна тривога.

На щастя, за словами начальника адміністрації Сергія Попка, пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися. Тим часом протягом ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога пов’язана з атакою ударних БпЛА росіян.

Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами до десятка безпілотників (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили),

– йдеться у повідомленні.

За даними КМВА, у столиці не зафіксовано руйнувань, за медичною допомогою внаслідок атаки БпЛА ніхто не звертався. "Дякуємо оборонцям за відмінну роботу!

Слава Збройним Силам України", – додав Попко.