Україна вперше вдарила Storm Shadow по території Росії, — Bloomberg

Сили оборони використали британські ракети для ударів по країні-агресорці. Ймовірно, це сталося після того, як Київ вперше застосував по Росії ATACMS.

Раніше США зняли заборону на використання ракет Storm Shadow для ударів углиб Росії, писало видання The Times. Уламки цих британських ракет знайшли, зокрема на Курщині, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Ракети TOW і боєприпаси для HIMARS: США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Сили оборони атакують Росію Storm Shadow

Як заявив західний чиновник, ознайомлений із ситуацією, ЗСУ вдарили британськими ракетами по військових об'єктах на території Росії за день після того, як з'явилася інформація про перше застосування українцями по країні-агресорці ракет ATACMS.

Довідка: У Міноборони Росії визнали, що у ніч проти 19 листопада Україна вперше уразила ракетами ATACMS військовий об'єкт на російській території – у районі міста Карачев Брянської області.

Зазначається, що уламки Storm Shadow були виявлені в Курській області Росії, а дві ракети були перехоплені над Єйськом, Чорноморським портом на півдні Краснодарського краю. Про це написав російський телеграм-канал "Рибар", який пов’язаний з армією та має понад 1,3 мільйона підписників. Перевірити правдивість інформації наразі не вдалося.

Куди саме могла влучити Україна Storm Shadow

Україна могла завдати удару Storm Shadow по об'єкту президента Росії із підземним командним пунктом у Курській області. Про це написало Defense Express.

Аналітики проаналізували відео, на якому, ймовірно, якраз зафіксована атака британськими ракетами на Курщину. З кадрів видно, що для удару була використана доволі значна кількість ракет. На відео чути близько 15 вибухів.

Відео знято поряд з історичною будівлею маєтка Барятинських, який наразі є санаторієм, що перебуває у порядкуванні Управління справами президента Росії. Водночас об'єкт, який уражається, у його східній частині і фігурує інформація, що там військовий об'єкт типу "вузол зв'язку".

Експерти припускають, що йдеться про ураження не рядового об'єкту зв'язківців, а про заглиблений командний пункт.

З огляду на близькість санаторію дуже ймовірно те, що ним користувалося командування угрупуванням російських військ у Курській області. А враховуючи те, що саме там діють і війська КНДР, не виключено, що там могли бути і північнокорейські генерали,

– зазначило видання.