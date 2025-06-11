Під ударом Тамбов і аеродром "Бутурліновка": Сили оборони вразили важливі об'єкти ворога

У ніч на 11 червня завдяки роботі підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ та інших складових Сил оборони Росія зазнала чергових втрат. Було зафіксовано ураження низки важливих об'єктів ворога.

Серед них – черговий аеродром. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Що атакувала Україна у Росії 11 червня

У Генштабі розповіли, що провели атаку у рамках зниження спроможностей Росії з виготовлення вибухових матеріалів та використання боєприпасів.

Так, було уражено потужності ФКП "Тамбовский пороховой завод", зафіксовано горіння на його території.

Це один з основних об'єктів воєнно-промислового комплексу Росії, що задіяний у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин,

– розповіли військові.

Також вибухи лунали у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому "Бутурліновка" у Воронезькій області.

Там результати вогневого ураження уточнюються.