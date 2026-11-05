ЗСУ розгромили важливі бази російських дронів у Криму та Мелітополі

Сили оборони 4 листопада та у ніч проти 5 числа вразили кілька важливих ворожих баз забезпечення, логістики та технічного обслуговування на Сході. Також були удари по Криму.

Атаковано склади, місце запуску дронів, мобільну вогневу групу та ремонтні підрозділи. Про це повідомляє Генштаб.

Що саме та де уражено?

Місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА – район Гвардійського, окупований Крим.

Мобільна вогнева група – район Донцівки, Луганська область.

Склад БпЛА – район Мелітополя, Запорізька область.

Склад боєприпасів – район Новоазовська, Донецька область.

Склад матеріально-технічних засобів – район Прогресу, Донецька область.

Ремонтно-відновлювальні підрозділи – район Талаківки, Донецька область, і район Нижньої Дуванки, Луганська область.

Чому ці удари важливі?

У Генштабі пояснили, що з місць пуску в Криму росіяни атакують ударними дронами українські міста та цивільну інфраструктуру. Знищення таких об'єктів і складів БпЛА зменшує інтенсивність цих атак.

Українські військові наголосили, що роботу по ключових військових цілях противника продовжать до повного припинення збройної агресії Росії проти України.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, наприкінці жовтня українські захисники у районі Мелітополя знищили вузол зв'язку та майстерню з обслуговування безпілотників армії Росії. Тоді ж вогневого впливу зазнали командні пункти та склади забезпечення окупантів на Донеччині та Луганщині.