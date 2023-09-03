Розкидали листівки з дронів: Сили оборони закликали мешканців ТОТ ігнорувати "вибори"

Ще дуже багато українців залишаються на тимчасово окупованих територіях. До них з допомогою безпілотників звернулися наші захисники. Вони закликали людей ігнорувати "вибори".

Власне, Сили оборони скористалися дронами, щоб поширювати над тимчасово окупованими територіями листівки. У них українців закликають ігнорувати фейкові вибори, які проводять загарбники.

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Закликають не йти на "вибори"

Для розуміння, окупанти розпочали традиційне пропагандистське шоу. Воно отримало назву "єдиний день голосування". Правда, чомусь він розтягнувся на понад тиждень – з 31 серпня по 10 вересня.

За цей час Кремль планує "легалізувати" частину маргіналів. А також продемонструвати, що існує "підтримка окупації" територій України.

Щоб цьому запобігти, Сили оборони пішли на ризик власними життями. Вони поширили на тимчасово окупованих територіях листівки. У них закликали бойкотувати фейкові вибори. А ще передавали палкі вітання "учасникам виборів". Ідеться про членів комісій, а також кандидатів.

Сили оборони закликали людей під окупацією ігнорувати "вибори": дивіться відео

Для розуміння: військові так званої "другої армії світу" займаються обходом осель українців на тимчасово окупованих територіях. Вони закликають їх "голосувати". Власне, з 8 по 10 вересня так зване "волевиявлення" стартує на дільницях. Ясна річ, що також під дулами автоматів.

Очікується, що росіяни туди зганяють масовку з Росії. А ще будуть присутніми бюджетники, які стали заручниками так званої окупаційної "влади".

На окупованих територіях поширювали листівки / Фото ССО

Нагадаймо, що російські загарбники на окупованих територіях поводяться, наче дикуни та варвари. У ССО зазначили, що вони перетворюють населення на живий щит.

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