Сили оборони завдали удару по одному з найбільших арсеналів Росії, – джерела

Збройні Сили України завдали потужного удару по одному з найбільших арсеналів Росії – "Тихорєцьк". Цей об'єкт відіграє далеко не останню роль у логістичній системі ворога.

У момент ураження там було близько 2 тисяч тонн боєприпасів. Про це повідомили джерела 24 Каналу.

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ЗСУ завдали удару по російському арсеналу "Тихорєцьк"

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України спільно з підрозділами ССО та іншими складовими Сил оборони України завдали потужного удару по одному з найбільших арсеналів Росії – "Тихорєцьк", 719 база зберігання боєприпасів у Краснодарському краї.

За даними джерел, цей арсенал відіграє ключову роль у логістичній системі ворога, забезпечуючи зберігання та транзит боєприпасів для Південного, Центрального та Східного військових округів країни-агресорки.

Операція мала надзвичайно складний характер через потужні засоби протиповітряної оборони та РЕБ, якими був захищений об'єкт. Попри це, наші воїни виконали свою місію з ювелірною точністю, завдавши нищівного удару.

Важливо, що на момент ураження на території арсеналу знаходився ешелон із понад 2 тисячами тонн боєприпасів, у тому числі й тих, що надійшли з КНДР.

Нагадаємо, днями у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. Детонація сталася на великих складах зберігання зброї росіян, у тому числі й північнокорейських ракет. В кожному сховищі могло бути до 240 тонн боєприпасів.