Зберігалися термобаричні бойові частини: ЗСУ вдарили по складах "Шахедів" в Орловській області

У неділю, 26 січня, Сили оборони вдарили по складах зберігання російських ударних БпЛА в Орловській області. Повідомлялося про детонацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо про удар по складах з "Шахедами"

Так, у ЗСУ зазначають, що внаслідок удару по складах "Шахедів" в Орловській області було уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію.

Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "Шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни,

– вказують Сили оборони.

Там наголосили, що бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме.

До слова, також в ніч на 26 січня дрони ГУР атакували Рязанський нафтопереробний завод. Він має заявлений обсяг переробки нафтопродуктів до 17 мільйонів тонн на рік. Це робить його одним з найбільших НПЗ в Росії.

Частина вироблених на заводі нафтопродуктів постачається збройним силам Росії, а частина йде на експорт.