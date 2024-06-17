ЗСУ вибивають росіян з рубежів оборони: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію на полі бою

Українські війська продовжують давати гідну відсіч ворогу на полі бою. Наші бійці успішно здійснюють свої контратакувальні дії.

Збройні Сили України активно вибивають російських загарбників з рубежів оборони та вогневих точок. Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на фронті

Як пояснив Назар Волошин, наразі на полі бою зберігається досить динамічна тактична ситуація.

Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають його оборонні рубежі та вогневі точки. Ми також здійснюємо свої контратакувальні дії та займаємо їх вогневі позиції та вибиваємо з рубежів,

– розповів він.

За його словами, на окремих ділянках фронту українські захисники проводять успішні дії. Водночас окупантам не залишається нічого більше, як оборонятися.

Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що наразі Збройні Сили України не відчувають "снарядного голоду". Однак зауважив, що все пізнається у порівнянні.

"На тлі використання ворогом великої кількості боєприпасів, вони нас переважали раніше кількісно, але наші ЗСУ переважають якісно. Ми витрачаємо з розумом кожен снаряд – у ціль", – додав він.

Ворог активно скидає авіабомби

Волошин також повідомив, що вчора 16 червня, у східній операційній зоні було знищено понад 960 окупантів, два танки й 17 бронемашин, 10 гармат і мінометів, а також понад 20 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Ба більше, Сили оборони знищили 42 укриття та 8 складів з боєприпасами разом з російськими загарбниками. Водночас за його словами, ворог дошкуляє авіацією, яка скидає авіабомби. Зауважимо, що це далеко не вперше.

Лише за травень ворожа авіація скинула понад 3200 КАБів по всій території України. А лише від початку червня - понад 1050 авіаційних снарядів ворожа армія закинула якраз по позиціях наших захисників та по мирних населених пунктах і містах,

– пояснив речник ОСУВ "Хортиця".

Де наразі найважча ситуація