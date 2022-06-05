Сили оборони збили російський літак Су-25 на Запоріжжі: епічне відео

На Запоріжжі наші сили оборони збили російський літак Су-25. Ворожу техніку вдалось знищити під Оріховим Запорізької області.

Відповідну інформацію оприлюднили в штабі оборони Запорізького краю. Про це також 5 червня написав глава Офісу Президента.

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Наші бійці над Оріховим збили російський літак

Сили оборони збили російський літак Су-25 над Оріховим, Запорізької області. Окупанта буде знищено! За нами перемога!

– розповіли бійці.

Також наші військові показали кадри, на яких видно, як горить російська техніка.

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Єрмак підтвердив знищення літака

Щойно (мовиться про 21:36 5 червня – 24 канал) дізналися, що хлопці збили російський літак поблизу міста Оріхів. Класна робота наших ЗСУ,

– написав Єрмак.

Також Андрій Єрмак заявив, що разом з Володимиром Зеленським, командою Офісу Президента та армійцями 5 червня перебував у Запорізькій області. Там команда:

відвідала передові позиції наших військовослужбовців;

подякувала їм за сміливість та захист незалежності України;

поспілкувалася з маріупольцями, яких вдалось евакуювати з міста.

ЗСУ знищили ворожий вертоліт

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада розповіла, що на Донеччині десантники пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" в черговий раз успішно приземлили ворожу техніку над Українським небом.

Зокрема цього разу знищили російський бойовий вертоліт КА-52. Точніше мовиться про командирську машину Ка-52 "Алігатор", що вартує приблизно 16 мільйона доларів та містить:

на озброєнні гармату з лазерним наведенням;

протитанковий ракетний комплекс;

здатний переносити авіабомби.

Успіхи Збройних Сил України на війні проти Росії: основне

З початку повномасштабного нападу Росії на Україну слідом за російським кораблем ЗСУ вже відправили вже 31 150 ворогів. Наші бійці знищили 1381 танк, 210 літаків, 175 гелікоптерів та багато іншої техніки ворога.

Тільки 4 червня на Запоріжжі наші бійці знищили 8 окупантів, ще 19 – поранили. Також вони ліквідували 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 4 одиниці автомобільної техніки, 1 міномет. Також ЗСУ змогли знищити у регіоні одну позицію ворожого відділення.

5 червня нашим бійцям вдалось ліквідувати генерал-майора Романа Кутузова з позивним "Туман". Сайт однієї з псевдореспублік повідомив, що це трапилось поблизу траси Артемівськ – Лисичанськ у Попаснянському районі на Луганщині.

Окрім того, за Кутузовим відправився і відомий російський найманець ПВК Вагнера. На Сході загинув Володимира Анданова з Бурятії з позивним "ваха".

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