Сили оборони збили російський літак Су-25 на Запоріжжі: епічне відео

5 червня 2022 , 22:02
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Джерело:

штаб оборони Запорізького краю

На Запоріжжі наші сили оборони збили російський літак Су-25. Ворожу техніку вдалось знищити під Оріховим Запорізької області.

Відповідну інформацію оприлюднили в штабі оборони Запорізького краю. Про це також 5 червня написав глава Офісу Президента. 

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Наші бійці над Оріховим збили російський літак 

Сили оборони збили російський літак Су-25 над Оріховим, Запорізької області. Окупанта буде знищено! За нами перемога!
– розповіли бійці. 

Також наші військові показали кадри, на яких видно, як горить російська техніка. 

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Єрмак підтвердив знищення літака

Щойно (мовиться про 21:36 5 червня – 24 канал) дізналися, що хлопці збили російський літак поблизу міста Оріхів. Класна робота наших ЗСУ,
написав Єрмак.

Також Андрій Єрмак заявив, що разом з Володимиром Зеленським, командою Офісу Президента та армійцями 5 червня перебував у Запорізькій області. Там команда:

  • відвідала передові позиції наших військовослужбовців;
  • подякувала їм за сміливість та захист незалежності України;
  • поспілкувалася з маріупольцями, яких вдалось евакуювати з міста.

ЗСУ знищили ворожий вертоліт

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада розповіла, що на Донеччині десантники пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" в черговий раз успішно приземлили ворожу техніку над Українським небом.

Зокрема цього разу знищили російський бойовий вертоліт КА-52. Точніше мовиться про командирську машину Ка-52 "Алігатор", що вартує приблизно 16 мільйона доларів та містить:

  • на озброєнні гармату з лазерним наведенням;
  • протитанковий ракетний комплекс;
  • здатний переносити авіабомби.

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Автор: Діана Квасневська