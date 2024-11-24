Сили оборони знешкодили понад десяток безпілотників, якими росіяни атакували Київ

Вночі 24 листопада Росія атакувала Київ ударними дронами. По ворожих БпЛА працювала ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Сергія Попка.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Атака "Шахедами" на Київ 24 листопада

Вночі окупанти вкотре атакували столицю України безпілотними. Ворожі дрони заходили в напрямку Києва БпЛА різними курсами. Повітряна тривога тривала понад 3 години.

Сили оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці. Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила,

– зазначив Сергій Попко.

Також начальник КМВА додав, точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні сили. Дані оперативного зведення оновлюються й уточнюються.

Зараз у столиці немає повітряної тривоги. Але в Київській області ще спостерігають ворожі БпЛА. Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва,

– заявив посадовець.

Сергій Попко закликав бути уважними й слідкувати за сигналами повітряної тривоги.