Сили оборони звільнили Новомлинськ на Харківщині, – DeepState

У вівторок, 3 грудня, стало відомо про звільнення населеного пункту Новомлинськ на Харківщині. Раніше російська армія намагалася захопити та утримати плацдарм поблизу цього села на річці Оскіл.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків DeepState. Раніше про звільнення Новомлинська підтвердили у Генштабі.

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ЗСУ звільнили Новомлинськ

За даними Генштабу, операцію зі звільнення Новомлинська проводили за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА бійці 8 окремого штурмового батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Де розташований Новомлинськ: дивіться на карті