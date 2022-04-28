Сили ППО на Одещині вночі знищили ворожий безпілотник
Джерело:телеграм Сергія Братчука
Ворог не покидає спроб атакувати Одесу з повітря. Російські сили продовжують повітряну розвідку, щоб визначати, куди саме завдавати ударів ракетами.
Однак українські підрозділи сил ППО працюють в посиленому режимі та захищають небо. Так, сьогодні вночі знищили на Одещині ворожий безпілотник. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у ранішньому зверненні.
Головне Розгром росіян на Півдні, окупанти не встигають з "референдумом": основне за 64 день війни
Сили ППО на Одещині знищили ворожий безпілотник
За словами Братчука, загалом ніч в Одесі та регіоні пройшла спокійно, без обстрілів.
Сили ППО знищили ворожий БПЛА… Ворог знову намагається активізувати повітряну розвідку,
– заявив він.
Також додав, що у Чорному морі ворог проводить відповідне перегрупування своїх сил та засобів, й продовжує блокування цивільного судноплавства.
Братчук підкреслив, що Сили оборони готові дати відсіч ворогу. Крім того, він повідомив, що підсилено охорону державного кордону з боку так званого Придністров'я, де відбувається російські провокації. Їх мета – створення напруги в Одесі та області.
Ракетний обстріл Одеси 23 квітня
- Напередодні Великодня Росія завдала ракетного удару по Одесі. За даними президента, окупанти випустили 7 ракет з території Каспійського моря.
- Українській ППО вдалося збити дві ракети.
- Одна з ракет влучила у житловий будинок. Загинуло 8 людей, ще 18 отримали поранення.
- Ще одна ракета влучила у цвинтар, знищивши чимало надгробків.