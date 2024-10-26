Нічна атака "Шахедами": Повітряні сили вперше повідомили про роботу ППО у Курській області

Операція Сил оборони в Курській області триває. У Повітряних силах відзвітували про роботу протиповітряної оборони там.

Повітряні сили вперше заявили про роботу протиповітряної оборони в курській області. Вночі проти 26 жовтня вдалося збити 44 повітряні цілі.

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В Курській області працювала ППО

Станом на 12.00 26 жовтня підтвердили збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.

Крім цього, у Повітряних силах розповіли, що один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. Ще 44 російських безпілотники локаційно втрачені, ще 1 ворожий БпЛА фіксувався в повітряному просторі України.

Вночі проти 26 жовтня Росія знову запустила дрони по Україні. Вони атакували різні міста нашої держави. Зокрема, під ударом була Київська область. Там зайнялось кілька пожеж, які вже ліквідували, а також відомо про постраждалих та жертву.