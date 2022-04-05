Сили ППО працюють: мешканців Львівщини попросили залишатися в укриттях

Максим Козицький о 22:47 звернувся до жителів Львівщини. Він наголосив, що на території області триває повітряна тривога.

Людям необхідно залишатися в укриттях цивільного захисту. Покидати їх не можна, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це рятує життя.

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Жителі Львівщини, сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях,

– наголосив Козицький.

Він також нагадав людям про заборону робити фото та відео. Окрім того, Козицький закликав не поширювати припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп.

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