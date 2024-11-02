Сили ППО збили всі БпЛА, які загрожували Києву

Російська армія атакувала Київ дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО провели потужну бойову роботу і збили у БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА. На жаль, унаслідок падіння уламків збитих дронів є пошкодження та постраждалий.

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Київ вкотре атакували "Шахеди"

Уночі 2 листопада Київ вкотре опинився під атакою дронів. Традиційно, ворожі БпЛА заходили на столиці групами, розділялися на поодинокі цілі й атакували на надмалих висотах для ускладнення роботи ППО. Через російську атаку повітряна тривога у Києві тривала понад 5 годин.

Станом на 10:04 у Києві пролунав відбій повітряної тривоги. Сили протиповітряної оборони знищили усі "Шахеди", які загрожували місту. Втім, унаслідок падіння уламків є пошкодження.

Так, унаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків у 6 районах міста: Солом'янському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Є пошкодження житлової забудови, приватних авто. На місцях падіння уламків виникали загоряння, проте наразі всі пожежі ліквідовано.

Унаслідок атаки "Шахедів", на жаль, є один постраждалий. Це поліцейський, який отруївся продуктами горіння.

Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що нині у Києві пролунав відбій, проте в області досі спостерігаються "Шахеди". Тому не виключено, що ворожі БпЛА можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва.

Будьте уважні та слідкуйте за сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе,

– резюмував Попко.

Раніше очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що росіяни намагаються вивести нальоти "Шахедів" ледь не на цілодобовий формат. За його словами, це має як військові цілі заради економії ракет, так і розвідувальні. Крім того, це спроба постійного психологічного тиску на населення, з метою зламати мотивацію до спротиву.