Сили ППО збили всі "Шахеди", які загрожували Києву

Вночі 9 вересня Росія вкотре атакувала Київ "Шахедами". По ворожих дронах потужно відпрацювала ППО.

Так, оборонці неба збили всі ударні дрони, які загрожували столиці. Які наслідки ворожої атаки на Київ, розповів начальник КМВА Сергій Попко.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки "Шахедами" на Київ сьогодні

Вночі 9 вересня російська армія знову застосувала ударні безпілотники, попередньо, типу "Shahed". Окупанти запускали дрони з Курської області.

На Київ баражувальні боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями. Тривога тривала понад годину. До речі, це вже 5 повітряна атака на столицю з початку вересня.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили) на підступах до столиці,

– заявив Сергій Попко.

Також начальник КМВА зазначив, що, попередньо, у місті без руйнувань і постраждалих.

"Як ви бачите, – майже щоночі у нас є тривоги. Тривоги пов'язані з реальними загрозами! Тому прошу вас завжди відповідально ставитися до оголошення небезпек, не нехтувати правилами й завжди користуватися укриттями. Бережіть себе!" – закликав посадовець.

